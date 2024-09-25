Aziz Yıldırım ve Okan Buruk'un ne konuştuğunu açıkladı

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, kızı Yaz Yıldırım ve Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un bir arada çekildikleri fotoğraf sosyal medyada paylaşılmıştı.

Söz konusu fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Aziz Yıldırım’ın iletişim ekibinden Necati Mete bir açıklama yaptı.

"MERHABALAŞIP DEVAM ETTİLER"

İkilinin Okan Buruk’a alışveriş sırasında rastladığını söyleyen Necati Mete, "Aziz Yıldırım'ın Okan Buruk ile olan fotoğrafı yaklaşık 3 hafta önceden. Başkan kızı Yaz ile birlikte alışveriş yaparken Okan Buruk'a rastlıyorlar, Okan Buruk ayağa kalkıyor, merhabalaşıyorlar. Sonra alışverişe devam ediyorlar, konu bu kadar" sözlerini sarf etti.