Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili konuştu.

Gazeteci Aytunç Erkin'e konuşan Yıldırım, "Devlet, 4 Nisan 2015’te yaşanan otobüs kurşunlanması olayını çözemezse bunlar yaşanır. İlk iş Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırıyı aydınlatmak" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, maçın sahaya meşale atıldığı anda iptal edilmesi gerektiğini de belirtti.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansıyla ilgili olarak da "Bundan sonra şampiyonluk yüzde 50-50 ve Galatasaray maçına kadar puan kaybetmememiz lazım” dedi.