Fenerbahçeli futbolcular yargılanacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı

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Fenerbahçeli futbolcular yargılanacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar sonrası yürütülen soruşturmaya dair konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olaylı geçen Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Futbolculara yönelik yapılan saldırılara dair 38 kişinin kimliğinin tespit edildiğini duyuran Tunç futbolculara yönelik bir soruşturmanın ise açılmadığını söyledi.

İşte Yılmaz Tunç’un açıklamaları:

“GÖZALTI SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR”

"Spor sahalarımızda bu tür görüntüleri kabul etmek mümkün değil, hiç hoş değil. Spor, kardeşliktir, barıştır. Dostluğa vesile olması gerekirken, düşmanlığa vesile olması kabul edebileceğimiz bir durum değil. O nedenle çıkan olayları kabul etmek mümkün değil. 6222 var, bu kanunun amacı spor müsabakaları öncesinde, esnasında, sonrasında spor sahalarında ya da spor müsabakaları gidiş-geliş güzergahlarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesini amaçlayan önemli bir kanun. Bu kanunun uygulanması çerçevesinde, maçtan sonra gözaltılar gerçekleşti. Sahaya inen taraftarlar, futbolculara yönelik saldırılar, sonrasında adli soruşturma hemen başlatıldı. Şu ana kadar 38 kişinin kimlikleri tespit edildi. 12 kişi gözaltına alınmıştı. Kimliği tespit edilenlerle ilgili de gözaltı süreçleri devam ediyor."

“FUTBOLCULARA YÖNELİK BİR SORUŞTURMA YOK”

"Şu anda futbolcularla ilgili herhangi bir soruşturma söz konusu değil. Burada sahaya giren taraftarların, futbolculara saldıranların 38 kişinin ismi tespit edildi. Bunlarla ilgili adli süreç devam ediyor. Futbolculara yönelik bir soruşturma bulunmamakta"

“YANLIŞ ANLAŞILMA SÖZ KONUSU”

Fenerbahçe'nin açıklamasına da değinen Adalet Bakanı Tunç, "Orada bir yanlış anlama söz konusu, Fenerbahçe Kulübü'nün açıklaması olmuş. Bizim futbolculara yönelik soruşturma açıldığına ilişkin bir beyanımız söz konusu değil. Sosyal medyadaki bir takım yanlış paylaşımlar sonrası oluşan bir yanlış anlamadan kaynaklandığını düşünüyoruz" dedi.

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