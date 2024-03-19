Fenerbahçe ligden çekilirse ne olur? Kurallar ne diyor Süper Lig’i bekleyen tehlike ne?

Trabzonspor derbisinde alınan 3-2’lik galibiyet sonrası büyük bir sevinç yaşayan Fenerbahçeli futbolcular bir anda neye uğradığını şaşırdı.

Fenerbahçelilerin sevinmesine sinirlenen bazı Trabzonsporlu taraftarlar sahaya inerek futbolculara saldırdı.

Yaşanan skandallar sonrası ekran başına geçen Fenerbahçe başkanı Ali Koç olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını belirterek, “Gerekirse bir alt lige düşeceğiz. Herkes aklını başına alsın. Her gün ölmektense bir gün öleceğiz. Gerekirse 1 sene oynar, çıkarız. Maç 2-2 bitse şampiyonluk gitti” dedi.

Ali Koç’un bu sözleri bomba etkisi yaratırken futbolseverler Fenerbahçe’nin ligden çekilmesi halinde neler olacağını sormaya başladı.

FENERBAHÇE LİGDEN ÇEKİLİRSE NE OLUR?

MADDE 24 – PUAN SİLİNMESİ, LİGDEN ÇIKARILMA ve ALT KÜMEYE İNDİRME (1)

Aşağıdaki hallerde puan tenzili yapılır, takım lig dışı bırakılır ve bir alt kümeye indirilir:

"TAZMİNAT ÖDEMEK ZORUNDA KALIR"

“Bir lig devresinde müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır”

KULÜPLER DARBOĞAZA GİRER

Fenerbahçe’nin alt lige düşmesi halinde Türk futbolu için büyük bir prestij kaybı yaşanacak Geçtiğimiz günlerde TFF ile 180 milyon dolar karşılığında 3 yıllık yayın anlaşması imzalayan beIN Group yaşanan itibar kaybı ve rekabetin azalması nedeniyle sözleşmeyi tek taraflı olarak sonlandırabilir. Böyle bir durumun yaşanması halinde ise yeni ihale çok daha düşük bir bedelle yapılır ve kulüpler maddi anlamda büyük zorluklar yaşar.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDEMEYİZ

Şu anda ülkeler sıralamasında 9. sırada yer alan Türkiye’de 2025-26 sezonu şampiyonu, doğrudan Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanacak. Ancak Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’nde de oynamazsa, bu sezon topladığı tüm puanlar silinecek. Bu durumda Türkiye, ülkeler sıralamasında 9’dan 13’e düşecek ve şampiyon takımın uzun yıllar boyunca doğrudan Şampiyonlar Ligi’ne gitme şansı olmayacak.