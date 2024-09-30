Aziz Yıldırım’dan Florya iddialarına yanıt geldi: 20 yıldan fazladır…

Galatasaray’ın Florya tesislerinin arazisine yapacağı inşaatlarla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım’ın inşaatlar için teklif vereceği iddia edildi.

Yıldırım’dan söz konusu iddialara yanıt geldi. İddiaların gerçeği yansıtmadığının altını çizen Yıldırım 20 yıldan uzun süredir inşaat işiyle ilgilenmediğini söyledi.

Aziz Yıldırım’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Galatasaray'ın Florya'da yapacağı inşaatlara teklif vereceğim yazılmaktadır. Aziz Yıldırım olarak 20 yılı aşkın süredir inşaat işiyle ilgilenmiyorum. Şu an yalnızca gemi inşaatı sektöründe faaliyet göstermekteyim. Söz konusu haber doğru değil. Kaynak gösterdiğiniz yer benimle ilgili sürekli asılsız haberler yapmaktadır. Böyle yalan haber yapmak habercilik etiğine yakışmamaktadır. Kamuoyuna saygılarımla bildiriyorum."