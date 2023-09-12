Aziz Yıldırım'dan Trabzonspor Beşiktaş derbisi için flaş karar

Turgay Beşyıldız-TRABZON

Trendyol Süper Lig'in 5. Haftasında, 17 Eylül Pazar günü saat:20.00’de başlayacak olan Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına, konuk takımın taraftarlarının alınmayacağı açıklandı.

İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında, kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda bu sabah gerçekleştirildi.

Söz konusu toplantıda, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmaya konuk takımın taraftarlarının, iki kulübün talebi üzerine alınmamasına karar verilirken, bu maçın biletleri satışa çıktı. Hızla tükenmeye başlayan kombine ve biletlerin 23.025 adeti bir saat içinde tükenirken, geri kalan 15.475 kombine ve biletin satışı devam ediyor.

Satıştaki koltukların bu gece yarısına kadar bitmesi beklenirken, gerekirse 2.100 kişilik misafir tribünü biletlerinin de satışa çıkartılacağı öğrenildi.

Bu arada Trabzonspor kulübü bu karşılaşmanın bilet fiyatlarını şöyle açıkladı