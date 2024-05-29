Aziz Yıldırım'ın Mourinho teklifinin detayları ortaya çıktı

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Aziz Yıldırım'ın Mourinho teklifinin detayları ortaya çıktı

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın, adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho için sunduğu teklifin detayları ortaya çıktı. Yıldırım, cumartesi günü Londra'ya gidip Mourinho ile görüşeceğini açıklamıştı.

Spor basınında geniş yer bulan Jose Mourinho ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayı olan ve adı Beşiktaş ile de anılan dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den talebi ortaya çıktı.

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Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi durumunda Fenerbahçe'nin başına getirmeyi düşündüğü Mourinho'nun Fenerbahçe'den 1 yıllık sözleşme talep ettiği ifade edildi.

Jose Mourinho'ya yakın olan isimlerden menajer Gigi Becali, Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'ye gitmek istediğini aktardı.

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Aziz Yıldırım ise seçilmesi durumunda 3 sene boyunca Mourinho ile çalışmak istiyor.

AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Jose Mourinho, geçen günlerde yaptığı açıklamada Türkiye dışında Avrupa ve Suudi Arabistan'dan da teklifler aldığını ifade etmiş ve "2 hafta içinde bir karar vereceğim" demişti.

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