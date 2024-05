Fatih Tekke'nin geleceği belli oldu

Çavuşoğlu, "Fatih Hocamızla devam etmek istiyoruz, o da burada olmayı arzuluyor. Görüşmelerimiz sürüyor, umarım birlikte çalışmaya devam ederiz" dedi.

Ayrıca, Hasan Çavuşoğlu Süper Lig'de her zaman ilk on içinde yer alma hedeflerinin olduğunu vurgulayarak, "Allah'a şükürler olsun ki, bu sezonu ilk on içinde tamamladık" ifadesini kullandı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında sezonu değerlendiren Çavuşoğlu, Alanyaspor'un zor zamanlar geçirdiğini ancak ligin sonunda iyi bir konumda yer aldıklarını belirtti. "Son üç maçımızı berabere bitirdik ve talihsizlikler nedeniyle Avrupa kupalarına katılma şansını kaybettik. Ancak bu, futbolun bir parçası" diye ekledi.

Süper Lig'de bir ilçe takımı olarak var olmanın zorluklarına değinen Çavuşoğlu, "Alanyaspor'un sabit gelir kaynaklarından elde ettiği gelir 10 milyon lirayı aşmıyor. Bu koşullar altında, yönetim kurulumuz ve ben, bu kulübü sekiz yıldır mevcut olmayan imkanlarla nasıl ayakta tuttuğumuzu düşünmek gerek" şeklinde konuştu.

Dışarıdan eleştirilerin kolay olduğunu ancak işin iç yüzüne girildiğinde zorlukların daha net anlaşıldığını dile getiren Çavuşoğlu, eleştiren kişilere yöneticilik teklif ettiğini ancak cesaret eksikliği nedeniyle bu tekliflerin kabul edilmediğini ifade etti.

Çavuşoğlu, Alanyaspor'un şehrin en önemli marka değerlerinden biri haline geldiğini belirterek, "Amacımız daima Süper Lig'de ilk on içinde olmak. Zor bir süreçti ama Fatih Tekke hocamız, ekibimiz ve yönetimimizin çabaları sayesinde bunu başardık. Birlik ve beraberlik içinde bir aile gibi hareket ettik. Ankara gibi büyük şehirlerin Süper Lig'de temsilcisi olmaması ne kadar üzücü bir durum" dedi.