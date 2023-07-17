Aziz Yıldırım’ın uçağında kavga çıktı. Polis müdahale etti

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Bodrum-İstanbul seferi gerçekleştirmek üzere kalkış yapmaya hazırlanan uçakta yolcular arasında tartışma çıktı. Uçağın bir türlü kalkamaması üzerine uçakta bulunan Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım kavgayı sonlandırmak için araya girdi.

"AYIP YA"

Kavga eden yolcuları sakinleştirmek üzere yanlarına giden Aziz Yıldırım tarafların bir türlü sakinleşmemesi üzerine, "Bak biz bu kavgaya bulaşmayalım. Huzuru bozuyorsunuz. Bizi bulaştırmayın bu kavgaya. Ayıp ya" ifadelerini kullandı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Havaalanı polisinin uçağa gelerek taraflara müdahale etmesiyle kavga sonlanırken uçak bu olayın ardından İstanbul'a seferini gerçekleştirdi.