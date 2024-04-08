Azrail kılığına girip 'Bana iş çıkarmayın’ pankartı ile sürücüleri uyardı

Moto kuryelik yapan Resul Gür, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili sürecinde sürücülerin trafik kurallarına uyumunu artırmak için dikkat çekici bir eylem gerçekleştirdi. Yüzüne V For Vendetta maskesi takıp eline de tırpan alan Gül, Anadolu Otoyolu üzerindeki tesislerde dolaştı. Üzerinde "Emniyet kemeri tak. Hızlı gitme, bana iş çıkarma" yazılı pankartıyla vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Gür'ün bu dikkat çekici eylemi, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı ve bol bol fotoğraf ve video çekildi.