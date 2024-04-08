Azrail kılığına girip 'Bana iş çıkarmayın’ pankartı ile sürücüleri uyardı

Kaynak: DHA
Azrail kılığına girip 'Bana iş çıkarmayın’ pankartı ile sürücüleri uyardı
Düzce’de moto kurye Resul Gür, bayram tatili nedeniyle yola çıkacak sürücülerin kurallara uyması konusunda farkındalık yaratmak için yüzüne maske takıp eline de tırpan alarak yollara koyuldu. Sürücülere yaklaşıp üzerinde ‘Emniyet kemeri tak. Hızlı gitme, bana iş çıkarma’ yazılı pankartı okutup kurallara uymaları konusunda uyardı.

Moto kuryelik yapan Resul Gür, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili sürecinde sürücülerin trafik kurallarına uyumunu artırmak için dikkat çekici bir eylem gerçekleştirdi. Yüzüne V For Vendetta maskesi takıp eline de tırpan alan Gül, Anadolu Otoyolu üzerindeki tesislerde dolaştı. Üzerinde "Emniyet kemeri tak. Hızlı gitme, bana iş çıkarma" yazılı pankartıyla vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Gür'ün bu dikkat çekici eylemi, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı ve bol bol fotoğraf ve video çekildi.

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