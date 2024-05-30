Baba cinnet getirip eşini ve kızını öldürdü

Olay sonrası polis merkezine giderek teslim olan Şahin’in, eşinin depremde dört gün enkaz altında kaldığı ortaya çıktı.

Bayrampaşa Vatan Mahallesi Timur Sokak'ta saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, 68 yaşındaki Seydi Şahin, konuşmak için eşi Nazime Şahin'in evine geldi. Çift arasında başlayan tartışmanın ardından cinnet getiren Şahin, 62 yaşındaki eşini ve 29 yaşındaki kızı Fatma Nur Şahin'i silahla vurdu. Silah seslerini duyan komşular, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ve kızın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı ve incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından evden ayrılan Seydi Şahin, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Eşinin silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybeden Nazime Şahin'in, 6 Şubat’ta Malatya’da meydana gelen depremde dört gün enkaz altında kaldığı ve yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi. Kızı Fatma Nur Şahin'in ise yeni atandığı ve Türkçe öğretmeni olarak görev yaptığı belirtildi.

Ailenin 10 yıllık kiracısı olduğunu belirten ev sahibi Selahattin Orhan, "Polislerin hızlı bir şekilde sokağa girdiğini gördük. Mahalle olarak şok olduk. İyi insanlardı. Maalesef kocası kendi eşini ve kızını öldürdü. Çok üzgünüz," dedi.