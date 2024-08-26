Baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Murat Sevilen bir süre sonra polise teslim oldu,.

Olay, Gönen’e bağlı Karşıyaka Mahallesi, 40016 Sokak’taki Sevilen ailesinin evinde yaşandı. Psikolojik sorunları bulunan Murat Sevilen, 18 yaşındaki kızı Eylem Sevilen ile tartıştıktan sonra boğarak öldürdü. Murat Sevilen cinayeti işledikten sonra evden kaçtı.

Daha sonra eve gelen anne, kapağı açık bırakılan çekyatın içinde kızının cansız bedeniyle karşılaştı ve hemen polis ekiplerine haber verdi. Olaydan saatler sonra Murat Sevilen polis ekiplerine teslim oldu.

Eylem Sevilen’in cansız bedeni Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra otopsi yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.