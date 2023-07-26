Baba ilgisinin çocuğa kazandırdığı 6 şey

Çocuk gelişimi denildiği zaman akla ilk olarak anneler gelir. Ancak çocukların zihinsel ve ruhsal gelişiminde anneler kadar babalar da önemli bir yere sahip. İşte baba ilgisinin çocuğa kazandırdığı 6 şey…

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Baba ilgisinin çocuğa kazandırdığı 6 şey 1
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Baba ilgisinin çocuğa kazandırdığı 6 şey 2

Babasıyla vakit geçiren çocuklar diğer çocuklara göre daha özgüvenli oluyor.

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Baba ilgisinin çocuğa kazandırdığı 6 şey 3

Babası tarafından kucağa alınıp öpülen çocukların daha yüksek zeka düzeyine sahip oldukları bilinmektedir.

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Baba ilgisinin çocuğa kazandırdığı 6 şey 4

Baba ilgisi özellikle çocuğun matematik zekasının gelişmesini sağlıyor.

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Baba ilgisinin çocuğa kazandırdığı 6 şey 5

Babasıyla sohbet eden çocukların kelime sayısı daha çok artıyor.

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Baba ilgisinin çocuğa kazandırdığı 6 şey 6

Baba ilgisi çocuğun sosyal becerilerini geliştiriyor ve iletişim gücünü artırıyor.

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Baba ilgisinin çocuğa kazandırdığı 6 şey 7

Özellikle baba ilgisine sahip kız çocukları daha doğru kararlar verebiliyor. Hayatlarına yanlış insanları almıyor.

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Baba ilgisinin çocuğa kazandırdığı 6 şey 8
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