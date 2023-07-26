Çocuk gelişimi denildiği zaman akla ilk olarak anneler gelir. Ancak çocukların zihinsel ve ruhsal gelişiminde anneler kadar babalar da önemli bir yere sahip. İşte baba ilgisinin çocuğa kazandırdığı 6 şey…
Babasıyla vakit geçiren çocuklar diğer çocuklara göre daha özgüvenli oluyor.
Babası tarafından kucağa alınıp öpülen çocukların daha yüksek zeka düzeyine sahip oldukları bilinmektedir.
Baba ilgisi özellikle çocuğun matematik zekasının gelişmesini sağlıyor.
Babasıyla sohbet eden çocukların kelime sayısı daha çok artıyor.
Baba ilgisi çocuğun sosyal becerilerini geliştiriyor ve iletişim gücünü artırıyor.
Özellikle baba ilgisine sahip kız çocukları daha doğru kararlar verebiliyor. Hayatlarına yanlış insanları almıyor.