Baba ilgisinin çocuğa kazandırdığı 6 şey

Çocuk gelişimi denildiği zaman akla ilk olarak anneler gelir. Ancak çocukların zihinsel ve ruhsal gelişiminde anneler kadar babalar da önemli bir yere sahip. İşte baba ilgisinin çocuğa kazandırdığı 6 şey…