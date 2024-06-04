Baba olmak kalbi fena vuruyor. Bilimsel çalışmadan ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Baba olmak kalbi fena vuruyor. Bilimsel çalışmadan ortaya çıktı

Çocuk sahibi olmak, ebeveynler için büyük bir sevinç kaynağı olduğu biliniyor. Ancak, babaların bu sorumluluğun stres yarattığına dair yeni bir bilimsel araştırma ile de kanıtlandı.

ABD'deki Northwestern Üniversitesi'nden akademisyenlerin gerçekleştirdiği çalışmada, 18 yıl boyunca izlenen 45-84 yaş aralığındaki, çeşitli meslek gruplarından ve etnik kökenlerden 2.814 erkeğin sağlık verileri analiz edildi.

Araştırma sonucunda, baba olan erkeklerin ileri yaşlardaki kalp sağlığının, baba olmayanlara kıyasla çok daha kötü olduğu tespit edildi.

HAYATIN ZORLUKLARI

Araştırmada, diyet ve egzersiz yapma alışkanlıkları, sigara kullanımı, tansiyon, kolesterol ve kan şekeri gibi faktörler de dikkate alındı.

Uzmanlar, babaların kalp sağlığının daha kötü olmasının nedenlerini şöyle açıkladı:

"Çalışmamız babalar üzerineydi. Gözlemledik ki, baba olmanın getirdiği stres, sorumluluklar ve iyi beslenme ile düzenli egzersiz yapma alışkanlıklarını sürdürmedeki zorluklar, kalp sağlığını olumsuz etkiliyor. Çalışmamızda, 25 yaşında veya daha genç yaşta baba olanların kalp sağlığının daha kötü olduğunu bulduk, bu durum genç yaşta daha az gelir elde etmek ve işten izin almanın zorluklarıyla ilişkilendirilebilir."

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