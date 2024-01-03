Baba ve 3 oğlundan anneye akıl almaz tuzak. Av tüfeğiyle kurşunladılar

Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı Çıtak Mahallesi’nde yaşayan K.A. isimli kadın, bir süredir sorunlar yaşadığı eşi M.A.A.’ya açtığı boşanma davası sonrasında erkek arkadaşı U.A.'nın evine taşındı.

Yaşananlar sonrası baba ve üç oğlu, K.A.'ya tuzak kurdu.

Oğullardan birisi annesini arayarak kavgada ağır yaralandığı söyleyip, Çal ilçesine bağlı Denizler Mahallesi’nde belirttiği konuma gelmesini istedi. Erkek arkadaşı U.A. ile birlikte bir ticari taksiye binen anne K.A., oğlunun belirttiği adrese gitti. Oğlunun Denizli - Uşak karayolu Denizler Kavşağı mevkiinde yol kenarında yattığını gören anne taksinin yavaşlamasını istedi. Baba ve oğulları yavaşlayan taksiye av tüfekleriyle ateş açtı.

Av tüfeklerinden çıkan kurşunların hedefi olan taksinin sürücüsü, yakında bulunan Kaklık Jandarma Karakoluna sığındı. Baba ve oğullarının silahlı saldırısında yaralanan anne K.A. ve sevgilisi U.A., karakolda yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası gözaltına alınan baba M.A.A. ve oğulları S.A., T.A. ile O.A., ‘Kasten ve tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

S.A. ile O.A. tutuklanırken; ailenin diğer oğlu T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.