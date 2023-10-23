Baba ve 5 yaşındaki kızı kazada hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde baba ve 5 yaşındaki kızı trafik kazasında hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Baba ve 5 yaşındaki kızı kazada hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza Kdz. Ereğli ilçesi Güllük Köyü'nde yaşandı.

İddialara göre Kazım Özsoy (47), 14 DS 015 plakalı aracıyla akaryakıt aldıktan sonra dönüş yolunda kaza yaptı.

Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan baba Kazım Özsoy olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerini araçta yaralı olarak bulunan 5 yaşındaki kızı Nazife Özsoy’a ilk müdahaleyi yaptı.

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Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken baba ve kızı öğlen namazını müteakiben köyünde toprağa verilecek.

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