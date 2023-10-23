Bursa'da minibüs önce taksiye ardından yayalara çaptı. Yaralılar arasında hamile de var

Bursa’da minibüs önce ticari taksiye, daha sonra da yolun karşısına geçen yayalara çarptı. Kaza neticesinde 4 kişi yaralanırken minibüs sürücüsü aracını olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı.

KAYNAK: İHA
Bursa'da minibüs önce taksiye ardından yayalara çaptı. Yaralılar arasında hamile de var

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BH 040 plakalı minibüsün sürücüsü, önce ticari taksiye daha sonra da yolun karşısına geçmekte olan Fevzi S., Zeynep S. ve Hannan S. adlı yayalara çarptı.

aw058947-02.jpg

Kazada ticari takside bulunan yolcu ve yolun karşısına geçmeye çalışan Fevzi S., Zeynep S. ve Hannan S. yaralandı. Yaralı Zeynep S.’nin hamile olduğu öğrenildi.

aw058947-03.jpg

Kazaya sebebiyet veren minibüs sürücüsü olay yerinden kaçarken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

aw058947-04.jpg

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, hamile olan Zeynep Süleyman’ın sağlık durumunun yapılan kontrollerin ardından belirleneceği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

İlgili Haberler
Baba ve 5 yaşındaki kızı kazada hayatını kaybetti
Baba ve 5 yaşındaki kızı kazada hayatını kaybetti
16 yaşındaki ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaza yaptı
İstanbul'da emniyet şeridinde yaşanan kazada "Kim haklı?" tartışması sosyal medyada gündem oldu
İstanbul'da emniyet şeridinde yaşanan kazada "Kim haklı?" tartışması sosyal medyada gündem oldu
Osmaniye’de otoyolda zincirleme trafik kazası
Öne Çıkanlar
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Son Haberler
Baba ve 5 yaşındaki kızı kazada hayatını kaybetti Yaşam
Baba ve 5 yaşındaki kızı kazada hayatını kaybetti
16 yaşındaki ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaza yaptı Yaşam
16 yaşındaki ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaza yaptı
İsrail Savunma Bakanı Galant kara harekatı için tarih verdi Dünya
İsrail Savunma Bakanı Galant kara harekatı için tarih verdi
İzmir'de sahte içkiden zehirlenen bir kişi öldü Yaşam
İzmir'de sahte içkiden zehirlenen bir kişi öldü
Amerikan bayrağı ve Joe Biden fotoğrafının üzerine basarak protesto ettilergünde Video
Amerikan bayrağı ve Joe Biden fotoğrafının üzerine basarak protesto ettilergünde
Deprem bölgesinde yüzlerce kişinin kaldığı konteyner kentte şüpheli çanta paniği Yaşam
Deprem bölgesinde yüzlerce kişinin kaldığı konteyner kentte şüpheli çanta paniği