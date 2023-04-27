Babacan iktidarı Cem Yılmaz’ın dayısına benzetti: Enkaz edebiyatı yapmayacağız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan AKP iktidarını Cem Yılmaz’ın dayısına benzetti. Babacan, “Kazayı yapan sizsiniz, şoförü arayalım diyorsunuz. Şoförü aramayın boşuna, aynaya bakın yeter. Dış güçler falan diyorsunuz. Biz bunu yapmayacağız” dedi.

Babacan iktidarı Cem Yılmaz’ın dayısına benzetti: Enkaz edebiyatı yapmayacağız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Balıkesir'de Millet Buluşması'nda konuştu.

Babacan "Balıkesir'de 15 Mayıs'ın coşkusunu şimdiden görüyorum. Bizim bu güzel insanlarımız çok çekti, çekiyor. Bizim bunlara itirazımız var. 14 Mayıs günü üreten Balıkesir hakkını asın diyor muyuz? Balıkesir alın terinin karşılığını alsın diyor muyuz? Bizim çiftçimiz sadece seçim döneminde mi hatırlanacak? Bakın iktidar daha yeni bir sürü vaatler sıralamaya başladı. Parça parça destek açıklıyorlar. Günaydın ya! Baktılar bu seçim başka, başladılar. Ama bu milleti kandıramazsınız. Yüzlerini gözlerine bulaştırıyorlar zaten" dedi.

Babacan "AK Parti Cem Yılmaz'ın dayısına benziyor" dedi. Babacan şöyle konuştu: "Cem Yılmaz son gösterisinde dayısını anlatıyor. Cem Yılmaz'ın dayısı AK Parti'ye benziyor. Şöyle, Cem Yılmaz'ın dayısı trafik kazası geçiriyor. Sonra yürürken ileride kaza görüyor. Soruyor polislere 'ne oldu' diye? Diyorlar 'kaza oldu ama şoförü bulamıyoruz.' Ben de sizinle arayayım diyor, şoför kendisi. İktidarın hali budur. Kazayı yapan sizsiniz, şoförü arayalım diyorsunuz. Şoförü aramayın boşuna, aynaya bakın yeter. Dış güçler falan diyorsunuz. Biz bunu yapmayacağız.

14 Mayıs aslında bir referandum. Balıkesir, iki tercih var önünüzde. Otoriterlik mi demokrasi mi? Keyfilik mi hukuk mu? Baskı mı özgürlük mü? Korku umut mu? Öfke mi sevgi mi? Seçenekler çok açık. İkisinden birine mührü basacağız. Devam ediyorum, kavga mı barış mı? Yoksulluk mu zenginlik mi? Kara kış mı bahar mı? Cevap belli, biz barış, özgürlük diyoruz, bahar diyoruz. 15 Mayıs sabah göreceksiniz bu ülkeye bahar geldiğini" diye konuştu.

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