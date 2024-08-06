Babacan'dan Destici'ye ziyaret

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen kabul sonrasında Destici ve Babacan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Destici, kendisinin daha önce Babacan'a taziye ziyaretinde bulunduğunu belirterek, Babacan'ın da iadeiziyaret yaptığını aktardı ve "Türkiye'nin içinde bulunduğu atmosferi, başta ekonomi olmak üzere, değerlendirdik. Ben kendilerine bu nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Şahsında da bütün DEVA Partisi camiasına da saygılarımı sunuyor ve selamlarımı iletiyorum." ifadesini kullandı.

Babacan da BBP'nin yaklaşık 3 ay önce yeni genel merkezine taşındığını anımsatarak, artık komşu olduklarından hoş geldin ziyareti yaptıklarını söyledi. Ali Babacan, şunları kaydetti:

"Değerli Genel Başkan, bizim partimizin yeni kurulduğu dönemde, bize hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştu sağ olsun. Bugün, meclis de kapandı artık biraz daha rahat bir sohbet imkanının olduğu dönemde, siyasi gündemin de biraz rahatladığı bir dönemde, güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Heyetlerimiz kendi aralarında tanışma, sohbet etme fırsatı da buldu. Türkiye'deki genel durumu da şöyle kısaca bir karşılıklı genel değerlendirdik."