Babadağ'da Off-Road için geri sayım

Kaynak: İHA
Babadağ'da Off-Road için geri sayım

Denizli'nin Babadağ ilçesinde, Ekim ayında düzenlenecek olan 5. Off-Road Festivali için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.

Babadağ Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilecek bu etkinlik, doğa ve motor sporları tutkunlarını bir araya getirecek. Festivale ev sahipliği yapacak zorlu parkurda, katılımcılar ve izleyiciler unutulmaz anlar yaşayacak.

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, PADOFF Başkanı Bilal Işık ve yardımcıları Tayyip Biçer ile Ömer Işık ile yapılan görüşmelerin ardından, festivalin detayları üzerinde çalıştıklarını belirtti. Kumral, "Bugün, Ekim ayında ilçemizde gerçekleştireceğimiz 5. Off-Road gösterileri için PADOFF Başkanı ve yardımcıları ile görüşmeleri gerçekleştirdik. Heyecan ve adrenalin dolu bu Off-Road gösterilerine bütün hemşerilerimiz davetlidir," dedi.

Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Off-Road Festivali, doğa ve motor sporlarına ilgi duyanlar için büyük bir buluşma noktası olacak. Yarışlar, hem yarışmacılara hem de izleyicilere adrenalin dolu ve heyecan verici bir deneyim sunacak. Festivalin, bölgedeki spor ve turizm faaliyetlerine de önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

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