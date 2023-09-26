Babadan miras tarlası olanlar dikkat. Yeni düzenleme yolda

Miras olarak kalan tarlalara yönelik yeni bir düzenleme yolda. Tarım ve Orman Bakanı Ebubekir Gizligider miras olarak kalan tarlaların en az 2 yıl işlenmemesi durumunda kiraya verileceğini söyledi.

Babadan miras tarlası olanlar dikkat. Yeni düzenleme yolda

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından, 'Tarımın Kalbinden Dünyaya: Antalya Tarım Zirvesi' adlı toplantı düzenlendi.

Açılışta konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, miras kalan tarla, toprak ve bağların 2 yıl boyunca ekilmediği takdirde kiralanacağını söyledi.

DİJİTAL KİRALAMA YÖNTEMİ

Uzun yıllar 'Atıl tarım arazileri ekilsin', 'Boş arazi kalmasın' gibi söylemlerin yaygın kullanıldığını anlatan Gizligider, şunları kaydetti:

"Neticede özel mülkiyet hukuku var. Bu kapsamında, kardeşler farklı illere gitmiş bir şekilde anneden, babadan, kalan tarla, toprak, bağ var ama mülkiyet, miras hukuku cilveleriyle bunları işleyemiyoruz. Buna dair uygulama yaptık. 5 Nisan 2023 itibarıyla tarih başladı. 2 yıl içerisinde herhangi bir toprak parçası işlenmiyorsa, kiraya vermiyorsa, kendi üretmiyorsa, herhangi bir sebeple işlenmiyorsa bir yöntem belirledik. Önce o toprağı en yakın yerleşim yerinden başlamak üzere hane hane büyüyerek dijital kiralama yöntemiyle kiralayacağız. O toprakları üretime kazandıracağız. Onun da kazancı kişi ya da kişilerin banka hesabına yatırılacak. Kişiler de para kazanacak. Boş arazilerimiz kalmasın istiyoruz."

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