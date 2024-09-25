Babalar dünyasından sokak çetelerine yeni nesil suç örgütleri. Usta gazeteci Emin DEMİREL'in kaleminden soluksuz okuyacağınız yazı dizisi...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Babalar dünyasından sokak çetelerine yeni nesil suç örgütleri. Usta gazeteci Emin DEMİREL'in kaleminden soluksuz okuyacağınız yazı dizisi...

Türkiye’yi ahtapot gibi saran sokak çeteleri, yasalardaki boşluklardan faydalanarak vatandaşın canına kastedip, malına el koymanın da ötesine geçerek polise kurşun sıkacak, hatta şehit edecek cürete kavuştu… Hepimizi derin hüzne boğan son olayda polis kızımız Şeyda Yılmaz’ın adi bir sokak çetesi elemanı tarafından şehit edilmesiyle bu korkunç gerçekle bir kez daha yüzleştik.

Uyuşturucu ticareti, yasadışı kumar, kara para aklama, tefecilik, yağma, mala çökme, taciz, tecavüz, silahla yaralama, gasp, kadın ticareti, cinayet… Gariban babası kabadayılıktan, her türlü gayri meşru işe el atan sokak çeteleri liderleri ve onların yönettiği varoş katilleri, bazen gün ortasında bile birbirleriyle silahlı çatışma yapabilecek kadar kendilerinde cesaret bulmaya başladı.

İşte bu yazı dizisiyle, babalar dünyasından sokak çetelerine uzanan olayların izini sürdük. Uzmanların görüşlerini de paylaşacağımız diziyi soluksuz okuyarak takip edeceksiniz…

Yakında YENİÇAĞ’da…

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