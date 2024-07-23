Babasına kızdı hastanelik oldu

Kaynak: İHA
Babasına kızdı hastanelik oldu

Bursa'da babasıyla tartışan bir genç, sinirlenip başını cama vurdu. Alnına saplanan cam parçası nedeniyle hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi'nde, Atakan Y. ve babası arasında çıkan sözlü tartışma, beklenmedik bir şekilde sonuçlandı.

Öfkesine yenik düşen Atakan Y., başını cama vurarak yaralandı. Cam parçalarının alnına saplanmasıyla yaralanan genç, babasının acil servisi araması üzerine hızla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Atakan Y.'yi Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

aw252383-04.jpg

aw252383-01.jpg

aw252383-02.jpg

aw252383-03.jpg

Son Haberler
Gözler Devlet Bahçeli’ye çevrilmişti! İşte sürpriz basın toplantısından açıklamalar Gündem
Gözler Devlet Bahçeli’ye çevrilmişti! İşte sürpriz basın toplantısından açıklamalar
Filenin Sultanları Paris'i karıştırdı Spor
Filenin Sultanları Paris'i karıştırdı
Dünyanın en büyük orkestrası kaç kişilik? Kültür Sanat
Dünyanın en büyük orkestrası kaç kişilik?
Eskrim efsanesi 75 yaşında öldü Spor
Eskrim efsanesi 75 yaşında öldü
Genç kızdan trafikte şoke eden taciz: Sevgilin varsa bir tane daha olsun mu? Gündem
Genç kızdan trafikte şoke eden taciz: Sevgilin varsa bir tane daha olsun mu?
Kiracısına bunu yapan ev sahibi yandı. Yargıtay son noktayı koydu Gündem
Kiracısına bunu yapan ev sahibi yandı. Yargıtay son noktayı koydu
Tüketici Güven Endeksi tepetaklak Ekonomi
Tüketici Güven Endeksi tepetaklak