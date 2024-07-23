Babasına kızdı hastanelik oldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi'nde, Atakan Y. ve babası arasında çıkan sözlü tartışma, beklenmedik bir şekilde sonuçlandı.
Öfkesine yenik düşen Atakan Y., başını cama vurarak yaralandı. Cam parçalarının alnına saplanmasıyla yaralanan genç, babasının acil servisi araması üzerine hızla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Atakan Y.'yi Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.