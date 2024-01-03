Babasından gizli aldığı otomobille kaza yaptı

İddiaya göre, babasından izin almadan otomobilini alıp 2 arkadaşıyla birlikte gezmeye çıkan Z.A., karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 yayaya çarpmamak için ani manevra yaptı. Yağış sebebiyle yol kaygan olduğu için, manevradan sonra Z.A. direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kullandığı otomobil önce kaldırıma çarptı, daha sonra ise kazanın etkisiyle taklalar attı.

Bursa-İnegöl karayolunun İnegöl girişinde gerçekleşen kazada, otomobilin içindeki Z.A. ve iki arkadaşı Salih F. Ve D.B. yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.