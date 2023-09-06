Babasından para alamayınca evi ateşe verdi

Kırıkkale'de cezaevinden çıktıktan sonra babasından para isteyen bir vatandaş, olumsuz yanıt alınca evi ateşe verdi.

KAYNAK: İHA
Babasından para alamayınca evi ateşe verdi

Olay, Kırıkkale il merkezi Bahçelievler Mahallesi Şehit Dursun Doğanay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden denetim serbestlik şartıyla çıkan D.Y., babası K.Y.'den para alamayınca sinirlenip evin 3. katını ateşe verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere teslim olan evi yarım saatlik çalışmanın ardından söndürerek, su ve köpük ile soğutma çalışması yaptı. Evi yakan şüpheli şahıs D.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. yangın sırasında ise evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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