Babasını bıçakla öldürdü, annesini yaraladı

Olay ilçeye bağlı Güzelyalı mahallesinde sabah 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki Muhammet Ali Canca isimli şahıs sebebi henüz bilinemeyen bir nedenden ötürü babası 66 yaşındaki Sami Canca ve annesi Emine Canca'yı bıçakladı.

Olay yerinde ağır yaralanan baba Sami Canca Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Anne Emine Canca ise gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Katil zanlısı Muhammet Ali Canca ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İlçeye bağlı Zafer mahallesine kadar kaçabilen Canca, Pazar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.