Babasını öldüren 17 yaşındaki şahıs tutuklandı

Karalar köyünde 22 Haziran’da uzun süredir İstanbul’da annesinin yanında yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 17 yaşındaki Özgür Toprak U.’yu babası Selman U. bayram tatili için köye çağırdı.

Bayram tatilinin ardından annesinin yanına geri dönmek için hazırlık yapan Özgür Toprak U. ile 47 yaşındaki babası Selman U. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken Özgür Toprak U., evdeki av tüfeğiyle babasına ateş etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Selman U.’nun yaşamını yitirdiği belirtilirken Özgür Toprak U. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Özgür Toprak U., işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Selman U.’nun cenazesi ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi.