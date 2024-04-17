Babasıyla aynı ismi taşıyan adayın muhtarlığı, itiraz üzerine düştü

Kaynak: DHA
Babasıyla aynı ismi taşıyan adayın muhtarlığı, itiraz üzerine düştü
Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Arpalık İhsaniye Mahallesi'nde 31 Mart'ta gerçekleşen muhtarlık seçimlerinde galip gelen Hasan Erdöl'ün muhtarlığı, yapılan itirazlar sonucunda düşürüldü.

İtirazda, muhtar adayının kimliğine dair yeterli bilgi olmadığı belirtilerek, seçmenin aldatıldığı öne sürüldü.

31 Mart 2024'te gerçekleşen Mahalli İdareler Seçimi'nde Arpalık İhsaniye Mahallesi muhtarlığı için yarışan mevcut muhtar Orhan Süren ile Hüseyin Güldibi ve Hasan Erdöl, seçimde aday olarak yer aldı. Ancak, 249 seçmenin bulunduğu mahallede, hangi Hasan Erdöl'ün aday olduğuna dair net bir bilgi bulunmadığı gerekçesiyle itirazlar yapıldı.

İtirazlar üzerine İzmit İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda itiraz reddedildi. Ancak, ardından yapılan başvuruyla İl Seçim Kurulu, dışarıdan seçmen getirildiği iddiasını kabul etmedi ve seçimin iptaline karar verdi.

Kararda, aday pusulasında hangi Hasan Erdöl olduğuna dair net bilginin olmaması ve seçmenin kafasını karıştıracak nitelikte olması nedeniyle seçimin yeniden yapılmasına karar verildiği belirtildi. Arpalık İhsaniye Mahallesi'nde seçimlerin 2 Haziran'da yeniden gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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