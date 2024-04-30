Batman’da seyir halindeki otomobil yandı

Kaynak: İHA
Batman’da seyir halindeki otomobil yandı
Batman'da Güney Çevreyolunda seyir halinde olan bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü yara almadı.

Edinilen bilgilere göre, olay Güney Çevreyolunda seyir halinde olan bir otomobilde meydana geldi. Sürücü, aracının motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark edince otomobili güvenlik şeridine çekti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle yangın söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü herhangi bir yara almadı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yangının nedeni ise henüz bilinmiyor.

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