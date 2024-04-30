Tatil için geldikleri Adıyaman’da eşinin boğazını kesip bıçaklayarak öldürdü

Edinilen bilgilere göre, olay Buhara Evleri'nde gerçekleşti. A.Y., ve eşi Esra Yıldız, tatil yapmak ve kafa dinlemek için Adıyaman'a gelmişlerdi. Gece saatlerinde A.Y., kesici alet ile eşinin boğazını kesti ve ardından göğsünden bıçakladı.

Esra Yıldız hayatını kaybetti.

Olayı fark eden vatandaşlar durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Esra Yıldız'ın cenazesini Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırdı. Yapılan işlemlerin ardından cenazesi Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu A.Y., Göçeri Köyü yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.