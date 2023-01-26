Kansere kadar götürüyor. Bacağınız böyleyse doktora koşun

tv100’de yer alan habere göre; Korona virüs pandemisinin ardından adeta kanser pandemisinin başlaması korkuttu.

Kanser sayılarındaki artış hekimleri telaşlandırırken, kanserin erkenden belirlenmesinin önemine de vurgu yapılmaya sürdürülüyor.

BACAĞINIZDAKİ BELİRTİLER DİKKAT

Kan pıhtılaşmasının başka birçok nedenlerden de olabileceğini belirten Doç. Dr. Topçu, “Genetik ya da ritim bozukluğu nedeniyle de görülebilir. Bu yüzden bu tür hastalar öncelikle iç hastalıklar uzmanına başvurduğunda mutlaka diğer sebepler araştırılmalı, ardından da kanser taraması yapılmalıdır. Genellikle pankreas, kolon, mide, yumurtalık kanserlerinde bu belirti görülmektedir. Bacak şişliği ya da ödemle bize gelip kanser olan birçok hasta örneğimiz de var” ifadelerini kullandı.

EN ÖNEMLİ BELİRTİLERİNDEN BİRİ KANSIZLIK

Kanserin en sık ve en bilinen belirtileri arasında; hızlı kilo kaybı, inatçı öksürük, kansızlık gibi nedenler yer almaktadır.

Kanserde sıra dışı belirtileri anlatan Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Türkan Öztürk Topçu şunları açıkladı:

“Kan pıhtılaşması (tromboz), kanserli kişilerde sık görülür. Pıhtılaşmayla genellikle bacaklarda ödem, kızarıklık ve şişlik ile görülür. Bunun nedeni damardaki kanın pıhtılaşmasıdır. Diğer sıra dışı belirti olan böbrek yetmezliği (nefrotik sendrom) ise böbrekte protein kaçağının fazla olmasıyla oluşur. Yine hastada yaygın ödem görülür. Nasıl tansiyon, diyabet hastalarında, böbrek yetmezliği belirli bir süreçte görülebiliyorsa kanser de böbrek yetmezliğine neden olabiliyor”