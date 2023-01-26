26 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Kansere kadar götürüyor. Bacağınız böyleyse doktora koşun

Kansere kadar götürüyor. Bacağınız böyleyse doktora koşun

Bacaklarda kızarıklık ve şişlikle başlayan pıhtılaşmanın birçok kanserin belirtisi olabileceğini uzmanlar açıkladı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 09:23
Takip Et

Bacağınız belirtiler kansere kadar götürüyor

Kansere kadar götürüyor. Bacağınız böyleyse doktora koşun
+
Aa
-

tv100’de yer alan habere göre; Korona virüs pandemisinin ardından adeta kanser pandemisinin başlaması korkuttu.

Kanser sayılarındaki artış hekimleri telaşlandırırken, kanserin erkenden belirlenmesinin önemine de vurgu yapılmaya sürdürülüyor. 

BACAĞINIZDAKİ BELİRTİLER DİKKAT

Kan pıhtılaşmasının başka birçok nedenlerden de olabileceğini belirten Doç. Dr. Topçu, “Genetik ya da ritim bozukluğu nedeniyle de görülebilir. Bu yüzden bu tür hastalar öncelikle iç hastalıklar uzmanına başvurduğunda mutlaka diğer sebepler araştırılmalı, ardından da kanser taraması yapılmalıdır. Genellikle pankreas, kolon, mide, yumurtalık kanserlerinde bu belirti görülmektedir. Bacak şişliği ya da ödemle bize gelip kanser olan birçok hasta örneğimiz de var” ifadelerini kullandı.

EN ÖNEMLİ BELİRTİLERİNDEN BİRİ KANSIZLIK 

Kanserin en sık ve en bilinen belirtileri arasında; hızlı kilo kaybı, inatçı öksürük, kansızlık gibi nedenler yer almaktadır.

Kanserde sıra dışı belirtileri anlatan Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Türkan Öztürk Topçu şunları açıkladı:

“Kan pıhtılaşması (tromboz), kanserli kişilerde sık görülür. Pıhtılaşmayla genellikle bacaklarda ödem, kızarıklık ve şişlik ile görülür. Bunun nedeni damardaki kanın pıhtılaşmasıdır. Diğer sıra dışı belirti olan böbrek yetmezliği (nefrotik sendrom) ise böbrekte protein kaçağının fazla olmasıyla oluşur. Yine hastada yaygın ödem görülür. Nasıl tansiyon, diyabet hastalarında, böbrek yetmezliği belirli bir süreçte görülebiliyorsa kanser de böbrek yetmezliğine neden olabiliyor”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
1
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
2
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
3
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
﻿Evin köpeğini yemek için götürdü. Bahçeye atladığı gibi kaptı
4
﻿Evin köpeğini yemek için götürdü. Bahçeye atladığı gibi kaptı
﻿Evin köpeğini yemek için götürdü. Bahçeye atladığı gibi kaptı
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
5
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
6
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
﻿Valencia'dan Galatasaray taraftarlarıyla ilgili flaş açıklama
7
﻿Valencia'dan Galatasaray taraftarlarıyla ilgili flaş açıklama
﻿Valencia'dan Galatasaray taraftarlarıyla ilgili flaş açıklama
﻿Borsa İstanbul güne düşüşle başladı
﻿Borsa İstanbul güne düşüşle başladı
﻿Borsa İstanbul güne düşüşle başladı
﻿Zelenskiy: Bir tank koalisyonu var
﻿Zelenskiy: Bir tank koalisyonu var
﻿Zelenskiy: Bir tank koalisyonu var
﻿Çin'in Siçuan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
﻿Çin'in Siçuan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
﻿Çin'in Siçuan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
﻿Fotoğraf çekmek isterken hayatını kaybetti
﻿Fotoğraf çekmek isterken hayatını kaybetti
﻿Fotoğraf çekmek isterken hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.