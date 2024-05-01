Rüzgar eken fırtına biçer atasözünün anlamı nedir?

Rüzgar eken fırtına biçer atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Olumsuz davranışlar ve düşünmeden yapılan yanlış adımların ilerleyen zamanlarda daha büyük ve beklenmedik zorluklarla karşılaşmaya neden olabileceğini anlatmak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Bir kişinin doğru ve düşünceli davranarak olumlu sonuçlar elde edebileceği önemli bir öğüt sunmaktadır.

RÜZGAR EKEN FIRTINA BİÇER ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Rüzgar eken fırtına biçiyor, bugün kötüyse yarın şeytana dönüşüyor."