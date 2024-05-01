Nazi komutanının evinde 5 iskelet bulundu. ‘Yeraltına gömülmüş bir aile olabilir’

Eski Alman Nasyonal Sosyalist Parti’nin ileri gelenlerinden biri olan Alman siyasetçi Hermann Göring'e ait bir evde beş insan iskeleti bulundu. Almanya’nın önemli basın kuruluşlarından Der Spiegel, konu hakkında, "Hermann Göring'in evinde yeraltına gömülmüş bir aile olabilir" ifadesini kullandı.

Söz konusu evde insan iskeletlerini keşfeden araştırmacılar, polise haber verdiler. Evde yapılan incelemeler sırasında, yakın zamanda işlenmiş bir suça dair bir kanıta ulaşılamadı.

Evde kazı çalışmalarını sürdüren Oktavian Bartoszewski önderliğindeki araştırma ekibi, toplamda üç yetişkin, bir genç ve bir bebeğin kalıntılarını keşfetti. Polonya savcılığının, toplu bir biçimde bulunan iskeletlerin Nazilerle ilgisinin bulunup bulunmadığı hakkında araştırma yaptığı belirtildi.

Harap olmuş haldeki evin, Polonya'daki Nazi lideri Adolf Hitler'in eski karargahı Wolf's Lair'in bulunduğu yerde yer aldığı iletildi.

HERMANN WİLHELM GÖRİNG KİMDİR?

Hermann Wilhelm Göring, Nasyonal Sosyalist Partinin ileri gelenlerinden Alman siyasetçi, Nazi Almanyası'nın hava kuvvetleri komutanı ve hüküm giymiş bir savaş suçlusudur. 1933'ten 1945 yılına kadar Almanya’yı yöneten Nazi Partisi’nin en güçlü isimlerinden biriydi.

Göring, 1935'ten 1945'e kadar Hava Kuvvetleri başkomutanlığı yapmış, 1936’da orgeneral ve 1938 yılında mareşal olmuştur. 1936'dan 1945'e kadar Hammadde ve Döviz İşleri'nde Reich yetkilisi, aynı zamanda Dört Yıllık Plan ve dolayısıyla Silahlanma Ekonomisi Sorumlusu oldu.

1943’e kadar polis ve ekonomi bakanlığı görevinde bulunan Görüng, aynı zamanda Reichsmarschall (imparatorluk mareşali) rütbesine sahipti. Aynı zamanda, 1933'te Alman gizli polis teşkilatı Gestapo'yu kurmuş, 1934'e kadar yöneticiliğini yapmıştır.

II. Dünya Savaşı ilerledikçe Göring, Luftwaffe'nin Müttefiklerin Almanya şehirlerini bombalamasını engelleyememiştir ve bu nedenle Stalingrad’da kuşatılmış vaziyette olan Mihver kuvvetlerine hava yardımı yapılamamıştır.

22 Nisan 1945'te Hitler'in intihar etmek istediğini bildiren Göring, Hitler'e Reich'in kontrolünü devralmak amacıyla bir telgraf gönderdi ve Hitler, bu isteğini bir ihanet olarak kabul etti. Görüng, Hitler’in talimatıyla tüm görevlerinden uzaklaştırıldı, partiden kovuldu ve tutuklanması emredildi.

Göring, savaşın ardından Nürnberg mahkemelerinde komplo kurmak, barışa karşı suçlar, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan mahkûm edildi. Asılarak ölümüne karar verildi fakat infazdan bir gün önce siyanür içerek intihar etti.