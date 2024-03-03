Badem ağaçları çiçek açtı

Mahalle sakinlerinden Nuri Taşyürek, bahçesinde bulunan yaklaşık 15 badem ağacının son 3-4 gündür hızla tomurcuklanarak çiçek açmaya başladığını ifade etti.

Badem çiçeklerinin açmasıyla birlikte baharın habercisi olarak sevinç yaşadıklarını belirten Taşyürek, ancak sıcak havanın ani değişimleri nedeniyle don riskinin de bulunduğunu dile getirdi. Soğuk havaların gelmesi durumunda badem çiçeklerinin don vurabileceğini ifade eden Taşyürek, bu durumun endişesini taşıdıklarını vurguladı.

Baharın müjdecisi olan badem çiçeklerinin açması, mahalle sakinlerini sevindirse de don tehlikesi nedeniyle bir miktar endişeye neden olmaktadır.