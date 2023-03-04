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BAE: Türkiye ile imzalanan ortaklık anlaşmasıyla stratejik hedefler amaçlanıyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümeti, Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile ticaret hacminin arttırılması başta olmak üzere iddialı stratejik hedeflere ulaşmanın amaçlandığını duyurdu.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 19:29
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BAE: Türkiye ile imzalanan ortaklık anlaşmasıyla stratejik hedefler amaçlanıyor

BAE: Türkiye ile imzalanan ortaklık anlaşmasıyla stratejik hedefler amaçlanıyor
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BAE hükümetinin basın ofisi, Türkiye ile BAE arasında karşılıklı ticaret ve yatırımın güçlendirilmesi amacıyla dün imzalanan "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" ile ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, iki ülke arasındaki bu anlaşmanın gelecek vadeden bir atmosfer yarattığı, oluşan bu atmosferin iş dünyası arasında daha verimli işbirliğini teşvik edeceği, iki ülke halkına ve ekonomisine fayda sağlayacağı ifade edildi.

BAE hükümetinin açıklamasında, "Anlaşmayla, ticaret hacminin arttırılması başta olmak üzere bir dizi iddialı stratejik hedefe ulaşılması amaçlanıyor." ifadesine yer verildi.

Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması İmza Töreni 

BAE'nin başkenti Abu Dabi'de dün, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tavk el-Merri ve Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Ahmed ez-Zuyudi'nin katılımıyla Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması İmza Töreni düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan da toplantıya video konferans yöntemiyle bağlanmıştı.

Erdoğan, konuşmasında "Anlaşmanın kapsamlı karakteri sayesinde ticaret hacmimizi 5 yıl içerisinde 25 milyar dolar seviyesine çıkaracağımıza inanıyorum." ifadesini kullanmıştı.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, anlaşmayı "iki ülke arasındaki ilişkilerde nitelikli bir adım" olarak değerlendirmişti.

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