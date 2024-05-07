Sinop'ta akaryakıt istasyonundan yağma ve hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 41 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerası incelenerek zanlının kimliği tespit edildi ve Ayancık ilçesindeki adresinde yakalandı.

Zanlının üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı belirlenen bir tabanca, iki tüfek, üç eldiven, bir bot, bir kar maskesi ve bir miktar para ele geçirildi.

Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra yağma ve hırsızlık suçlamalarıyla tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde zanlının, istasyona girerek çalışanı tabancayla tehdit ettiği ve kasada bulunan parayı alarak kaçtığı görülüyor.