Sinop'ta akaryakıt istasyonundan yağma ve hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Kaynak: AA
Sinop'ta akaryakıt istasyonundan yağma ve hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Sinop'ta, Bostancılı Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonundan yağma ve hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine güvenlik güçleri harekete geçti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 41 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerası incelenerek zanlının kimliği tespit edildi ve Ayancık ilçesindeki adresinde yakalandı.

Zanlının üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı belirlenen bir tabanca, iki tüfek, üç eldiven, bir bot, bir kar maskesi ve bir miktar para ele geçirildi.

Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra yağma ve hırsızlık suçlamalarıyla tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde zanlının, istasyona girerek çalışanı tabancayla tehdit ettiği ve kasada bulunan parayı alarak kaçtığı görülüyor.

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