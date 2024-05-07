Kırlangıçlar yuvalarını binaların dış cephesine yaptı

4 katlı bir binanın dış cephesine, çatı saçaklarına ve pencere oyuklarına yaptıkları yuvalarda yaşayan kırlangıçlar, sabah ve akşam saatlerindeki çok toplu uçuşları ve cıvıltılarıyla mahalle sakinlerini sevindiriyor. Mahalle sakini Tayfun Okur, bina yapılmadan önce ağaçlık bir bölgede yaşayan kırlangıçların, bina inşa edildikten sonra duvarlara yuva yapmaya başladıklarını heyecanla ifade etti. Kuşların evin bir parçası haline geldiğini belirten Okur, "Önce birkaç yuva ardından şu anda yaklaşık 20-30 yuva oldu. Yapılan yuvaları ilk kez görenler çok şaşırıyor. Birçok kişi fotoğraf ve video çekiyor." şeklinde konuştu.