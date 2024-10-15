Bafa Gölü’nde balıkçılara denetim

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda balıkçılara denetim gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Söke Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda yaşayan ve doğada nadir bulunan Tepeli Pelikan, Sakar Meke, Yeşilbaş Ördek, Flamingo vb gibi yabani kuş türlerinin yaşam alanlarının kontrolü ile çevredeki endemik bitki türlerinin izinsiz yurt dışına çıkarılmasının (biokaçakçılık) önlenebilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi. Ayrıca Meksika Körfezi'nden yola çıkarak 7 bin km yol kat edip Bafa Gölü'nde yaşam alanını sürdüren koruma kapsamında olan Yılan balığı (Anguilla Anguilla) türü, diğer balık türlerine yönelik balık avcılığı yapan kişilere yönelik genel kontroller yapıldı.