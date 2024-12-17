Bafra’da eski eşine dehşeti yaşattı! Araçla çarparak ağır yaraladı

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'da oturan boşandığı eski eşi B.B.'nin yanına giden M.A (36), birlikte otomobil ile Bafra'ya seyir halindeyken araçta tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sonucunda B.B., Osmanbeyli Kavşağı'nda otomobilden inerek yürümeye başladı.

GERİ GERİ GELEREK ESKİ EŞİNE ÇARPTI

İddiaya göre, otomobili kullanan M.A, geri geri gelerek eski eşine çarptı. Çarpma sonucu kadın ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kadın, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (ÖMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

İzmir'de Fulya Öztürk'ü pastanede öldüren eski eşine yine müebbet hapis

SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, plakası ve kimliği belirlenen şüpheli M.A'yı İshaklı Mahallesi'nde saklandığı adreste yakalayıp gözaltına aldı.

Eski eşine ve polise bıçaklı saldırdı; yakalanma anı kamerada

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli bugün Bafra Adliyesi'ne sevk edildi. Hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanan zanlı, Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi gönderildi.

Boşandığı eski eşini cadde ortasında bıçakladı