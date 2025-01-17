Bafra'da kanlı olay! Eşiyle tartıştı, silahı kendi göğsüne sıktı

Olay, dün akşam saatlerinde Bafra ilçesi İshaklı Mahallesi Hızır 8'inci Sokak'ta, Kardelen Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim G., eşi Nurselin G. (34) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle sinirlendiği belirtilen İbrahim G., kendisini silahla göğsünden vurdu. Nurselin G., komşularından yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından önce Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. İbrahim G.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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