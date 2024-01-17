Bağcılar 26 saattir karanlığa gömüldü

Elektrik şirketinin bildirdiği arızaya göre, Bağcılar’da elektrik kesintisi 26 saattir sürüyor. 282. arıza nedeniyle kablo sorunu yaşanan Bağcılar’da "kablolarda yanma, hasar" meydana gelmesi nedeniyle elektrik şebekelerinin etkilendiği bildirildi.

Oda TV'nin haberine göre, 16 Ocak saat 09.00 sularında meydana gelen elektrik kesintisi ve elektrik hizmetlerinde zaman zaman yaşanan sorunlardan dolayı Bağcılar’da yaşayan vatandaşların da tepkileri sürüyor.

Bir vatandaş, geçtiğimiz haftalarda oy toplamak için kolonya dağıtmakta olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'e sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Vatandaş, "Bağcılar belediyesi iki haftada iki kez 24 saat elektrik kesintisi 31 mart yakın gel oy iste evde 92 yaşında bir yaşlı kadın 2 çocuk var kombi çalışmıyor gel gel oy iste" ifadelerini kullandı.