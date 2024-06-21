Bağcılar’da emekli polisin vurulma anı kamerada

19 Haziran Çarşamba gecesi, arkadaşlarıyla otomobilde oturan Avşin Altuntaş, silahlı bir saldırganın hedefi oldu. Saldırgan, Altuntaş ve arkadaşlarının telefonlarını gasbedip kaçmaya çalışırken, Altuntaş araçtan inerek saldırgana müdahale etti. İkili arasında çıkan çatışma sonucunda Altuntaş vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polisi hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Altuntaş kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili iki kişiyi gözaltına aldı. Güvenlik kamerası görüntüleri, gasp ve vurulma anlarını kaydetti.