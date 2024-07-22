Bağcılar'da minibüs kazası: 1'i ağır 7 yaralı

Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Mahmutbey yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sultangazi yönünde ilerleyen 34 GC 9197 plakalı minibüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek 34 TF 015 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışma sonucu 1’i ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.