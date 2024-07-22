Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Ayvacık'ta ambulans ile bir otomobilin çarpışması sonrası meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Çanakkale istikametinden Ayvacık istikametine giden 17 UT 249 plakalı ambulans ile yolun karşı şeridine geçmek isteyen 34 ZP 624 plakalı otomobil, Orman Deposu mevkiinde çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olayda ambulansta görevli 1 sağlık personeli ile ambulansta hasta olarak bulunan 1 kişi ve otomobilde bulunan bir çocuk yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.