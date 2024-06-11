Bağcılar'da silahlı saldırı: Ev sahibi ve hamile arkadaşı korku dolu anlar yaşadı

Motosikletli iki kişi, evin camlarına mermi yağdırırken, evde bulunanlar büyük tehlike atlattı. Olayın ardından kaçan saldırganları yakalamak için polis çalışma başlattı.

Saat 04.30 sularında meydana gelen olayda, Pelin Meral Çiftçi ve hamile arkadaşı, salonda uyumak üzereyken aniden silah sesleri duydu. Sokaktan geçen motosikletli kişiler, evin bulunduğu binaya doğru ateş açtı. Çiftçi, korku içinde hamile arkadaşını korumaya çalışırken, saldırganlar evin başka bir odasına da ateş etti. Saldırganlar, daha sonra motosikletleriyle kaçtılar.

Olay yerine gelen ekipler, evin camlarına isabet eden 6 mermiyi tespit etti. Neyse ki, saldırıda yaralanan olmadı. Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırıya uğrayan Pelin Meral Çiftçi, yaşadığı korku dolu anları şu şekilde anlattı: "Olay saat 04.35 gibi oldu. Işığın kapalı olduğu sırada camın orada birini gördüm. Ateş etmeye başladı. Beni gördüğü gibi ateş etmeye başladı ama ben o sırada koltuğa yattım. Toplam 11-12 mermi evime isabet etti. Direkt arkadaşımı yere yatırdım. Çığlık atmaya başladık. Odaya gelip camdan ateş etti. Benim evimi resmen taradılar."