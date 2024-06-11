Bağcılar'da silahlı saldırı: Ev sahibi ve hamile arkadaşı korku dolu anlar yaşadı

Kaynak: DHA
Bağcılar'da silahlı saldırı: Ev sahibi ve hamile arkadaşı korku dolu anlar yaşadı

Bağcılar'ın Yenigün Mahallesi'nde Pelin Meral Çiftçi'nin evine sabaha karşı gerçekleşen silahlı saldırı korku dolu anlara neden oldu.

Motosikletli iki kişi, evin camlarına mermi yağdırırken, evde bulunanlar büyük tehlike atlattı. Olayın ardından kaçan saldırganları yakalamak için polis çalışma başlattı.

Saat 04.30 sularında meydana gelen olayda, Pelin Meral Çiftçi ve hamile arkadaşı, salonda uyumak üzereyken aniden silah sesleri duydu. Sokaktan geçen motosikletli kişiler, evin bulunduğu binaya doğru ateş açtı. Çiftçi, korku içinde hamile arkadaşını korumaya çalışırken, saldırganlar evin başka bir odasına da ateş etti. Saldırganlar, daha sonra motosikletleriyle kaçtılar.

Olay yerine gelen ekipler, evin camlarına isabet eden 6 mermiyi tespit etti. Neyse ki, saldırıda yaralanan olmadı. Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırıya uğrayan Pelin Meral Çiftçi, yaşadığı korku dolu anları şu şekilde anlattı: "Olay saat 04.35 gibi oldu. Işığın kapalı olduğu sırada camın orada birini gördüm. Ateş etmeye başladı. Beni gördüğü gibi ateş etmeye başladı ama ben o sırada koltuğa yattım. Toplam 11-12 mermi evime isabet etti. Direkt arkadaşımı yere yatırdım. Çığlık atmaya başladık. Odaya gelip camdan ateş etti. Benim evimi resmen taradılar."

66807-1.jpg

66807-2.jpg

66807-3.jpg

66807-4.jpg

66807-5.jpg

Son Haberler
Sunay Şener yapay zekanın iş hayatına entegrasyonuna dair açıklama Gündem
Sunay Şener yapay zekanın iş hayatına entegrasyonuna dair açıklama
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek Gündem
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Veda Partisi vizyona giriyor Kültür Sanat
Veda Partisi vizyona giriyor
Milyonlarca emekli bayram öncesi kara kara düşünüyor: İkramiye var, maaş yok! Ekonomi
Milyonlarca emekli bayram öncesi kara kara düşünüyor: İkramiye var, maaş yok!
Halıya sarılarak öldürülen Sedef Güler'in son görüntüsü ortaya çıktı Yerel Haberler
Halıya sarılarak öldürülen Sedef Güler'in son görüntüsü ortaya çıktı
İngiltere'de Kral Charles'ın ilk resmi portresi tahrip edildi Video
İngiltere'de Kral Charles'ın ilk resmi portresi tahrip edildi
Avrupa’da kanat çırpan sağ Türkiye’de fırtına estirecek Yazarlar
Avrupa’da kanat çırpan sağ Türkiye’de fırtına estirecek