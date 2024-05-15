Bağcılar'da taksici cinayeti: Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Olay, 11 Mayıs tarihinde saat 00.50 sularında Bağcılar'ın Merkez Mahallesi'nde gerçekleşmişti. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan Gökhan Göktaş ve Furkan G. adlı taksi şoförleri telefonla tartışmış, ardından alkollü bir şekilde Furkan G., Göktaş'ın yanına giderek silahla saldırmıştı.

Başından ve göğsünden vurulan Göktaş yere yığılırken, Furkan G. olay yerinden kaçmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, ancak yapılan müdahalelere rağmen Gökhan Göktaş'ın yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlatmış ve şüpheli Furkan G.'yi olayda kullandığı silahla yakalayarak gözaltına almıştı. Şüpheli, yapılan sorgulamada, maktulden ticari taksi aldığını ancak teslimatı gerçekleştirmemesi nedeniyle alacak verecek meselesi olduğunu ifade etmişti.

"Kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen Furkan G., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin meslektaşının yanına silah doğrultarak geldiği ve önce göğsüne ardından kafasına ateş ettiği net bir şekilde görülüyordu.