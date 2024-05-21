20 gün önce baba olan taksici 20 kez bıçaklanıp gasbedildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde taksicilik yapan Yunus Yüksel, Eskişehir'e gitmek isteyen biri kadın iki yolcuyu aracına aldı.

Eskişehir'e gittikten sonra geri dönen yolcular, Mudanya’ya bağlı Çepni Mahallesi'nde inmek istedi.

20 BIÇAK DARBESİ

Ancak araç Çepni Mahallesi'ne geldiği sırada Yunus Yüksel, erkek yolcu tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Aldığı 20 bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan taksici baygınlık geçirdi.

Olayın arından şüpheliler, 30 yaşındaki Yüksel’i aracıyla birlikte şehir merkezinde yer alan bir ara sokağa bırakarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan taksici daha sonra hastaneye kaldırıldı.

20 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞ

Ağır yaralanan Yüksel’in hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanması amacıyla geniş çağlı soruşturma başlatıldı.

Öte yandan evli olduğu öğrenilen Yunus Yüksel'in, yaklaşık 20 gün önce baba olduğu ortaya çıktı.