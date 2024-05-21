20 gün önce baba olan taksici 20 kez bıçaklanıp gasbedildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
20 gün önce baba olan taksici 20 kez bıçaklanıp gasbedildi
Bursa Mudanya’da, aracına aldığı yolcu tarafından 20 kez bıçaklanarak gasbedilen taksici hastanede tedavi altına alındı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde taksicilik yapan Yunus Yüksel, Eskişehir'e gitmek isteyen biri kadın iki yolcuyu aracına aldı.

Eskişehir'e gittikten sonra geri dönen yolcular, Mudanya’ya bağlı Çepni Mahallesi'nde inmek istedi.

20 BIÇAK DARBESİ

Ancak araç Çepni Mahallesi'ne geldiği sırada Yunus Yüksel, erkek yolcu tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Aldığı 20 bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan taksici baygınlık geçirdi.

Olayın arından şüpheliler, 30 yaşındaki Yüksel’i aracıyla birlikte şehir merkezinde yer alan bir ara sokağa bırakarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan taksici daha sonra hastaneye kaldırıldı.

20 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞ

Ağır yaralanan Yüksel’in hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanması amacıyla geniş çağlı soruşturma başlatıldı.

Öte yandan evli olduğu öğrenilen Yunus Yüksel'in, yaklaşık 20 gün önce baba olduğu ortaya çıktı.

aa-20240520-34630127-34630124-bursada-bicaklanip-gasbedilen-taksici-agir-yaralandi.jpg

aa-20240520-34630127-34630125-bursada-bicaklanip-gasbedilen-taksici-agir-yaralandi.jpg

aa-20240520-34630127-34630126-bursada-bicaklanip-gasbedilen-taksici-agir-yaralandi.jpg

aw208891-01.jpg

aw208891-02.jpg

aw208891-04.jpg

aw208891-07.jpg

İlgili Haberler
Bağcılar'da taksici cinayeti: Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Bağcılar'da taksici cinayeti: Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Takside korku dolu anlar. İyilikten yine maraz doğdu
Ankara’da taksi şoförüne korkunç saldırı: Satırla baş parmağını kopardı
Mersin'de taksi şoförünü rehin alan iki kişi yakalandı
Mersin'de taksi şoförünü rehin alan iki kişi yakalandı
Taksici katiline 20 yıl 6 ay hapis! Öldürdüğü dereye atmıştı…
Taksici katiline 20 yıl 6 ay hapis! Öldürdüğü dereye atmıştı…
Kadıköy'de taksiciler öldürülen meslektaşları için konvoy oluşturdu
Kadıköy'de taksiciler öldürülen meslektaşları için konvoy oluşturdu
Son Haberler
Ruhsatsız tabanca ile yakalandı, kelepçe takılınca gülerek polis aracına gitti Yaşam
Ruhsatsız tabanca ile yakalandı, kelepçe takılınca gülerek polis aracına gitti
Kurtarma ekiplerinin Reisi'nin öldüğü helikopter enkazına ulaştığı anlar ortaya çıktı Gündem
Kurtarma ekiplerinin Reisi'nin öldüğü helikopter enkazına ulaştığı anlar ortaya çıktı
Avcılar'da liseliler arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı Yaşam
Avcılar'da liseliler arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Fırat Nehri üzerinde erkek cesedi bulundu Yaşam
Fırat Nehri üzerinde erkek cesedi bulundu
Kocaeli'nde kadın cinayeti: Cinsel ilişki teklifini kabul etmeyen genç kadın katledildi Yaşam
Kocaeli'nde kadın cinayeti: Cinsel ilişki teklifini kabul etmeyen genç kadın katledildi
Feci kaza, TIR’ın kabini koptu: 1'i ağır, 6 yaralı Yaşam
Feci kaza, TIR’ın kabini koptu: 1'i ağır, 6 yaralı