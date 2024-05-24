İranlı katilden pes dedirten savunma! Taksici Yaşar Yanıkyürek’i canice öldürüp kaçmıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İranlı katilden pes dedirten savunma! Taksici Yaşar Yanıkyürek’i canice öldürüp kaçmıştı

İstanbul Sarıyer'de bir taksi şoförünü öldürdükten sonra kaçan İran vatandaşı Yoosef Bagherian Gharehtapeh, ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde SEGBİS aracılığıyla yapılan duruşmada, maktulün ailesi ve avukatları yer aldı.

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Duruşmada, taksici Yaşar Yanıkyürek'in oğlu, işlenen cinayetin planlı olduğunu ve sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı da sanığın cezalandırılmasını istedi.

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Sanık Gharehtapeh ise, 30 adet hafıza ilacı kullandığı için olayı hatırlamadığını iddia etti ve darp edildiğini söyledi.

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Mahkeme heyeti, 'nitelikli kasten öldürme' ve 'silahla yağma' suçlarından Gharehtapeh'i ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıl hapis cezasına mahkum etti. Sanığın pişmanlık göstermediği gerekçesiyle cezada indirim yapılmadı.

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Hakim, karar sonrası maktulün ailesine başsağlığı diledi.

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İddianamede, Gharehtapeh'in 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'silahlı yağma' suçundan 10 ila 15 yıl arasında hapis cezası talep edilmişti.

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