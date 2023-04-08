8 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bağcılar'da 7 araç zincirleme kazaya karıştı: 1 yaralı 

Bağcılar'da 7 araç zincirleme kazaya karıştı: 1 yaralı 

Bağcılar’da seyir halinde olan bir kamyonun kontrolden çıkması sonucu 7 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 12:26
Takip Et

Bağcılar'da zincirleme kaza: 1 yaralı 

Bağcılar'da 7 araç zincirleme kazaya karıştı: 1 yaralı 
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Bağcılar’da, iddiaya göre, seyir halinde freni boşalan kamyon önce 5 araca ardından park halindeki 2 araca çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince kurtarılan 1 sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Bağcılar Mahmut Mahallesi Halkalı Caddesinde yaşandı. İddiaya göre, Bağcılar’dan Halkalı yönüne giden Ali Balıkçı idaresindeki 34 BOE 063 plakalı kamyonun freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon önce Mehmet Yılmaz idaresindeki 34 CKK 510 plakalı hafif ticari araca çarptı. Ardından seyir halindeki 1 otomobil, 1 minibüs, 1 ticari taksi olmak üzere park halindeki 1 otomobil ve panelvan araca çarpıp en son 1 kamyonete çarparak durabildi. Toplam 7 aracın karıştığı kazada hafif ticari araç sürücüsü Mehmet Yılmaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise araçta sıkışan sürücü Yılmaz’ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastanede tedavi altına alınan Yılmaz’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Halkalı Caddesi 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Araçların çekilmesiyle temizlenen cadde tekrar trafiğe açıldı.

Olay hakkında konuşan Kemal Can isimli görgü tanığı, “Mahmutbey’den Halkalı istikametine seyreden kamyon artık freni mi patladı, ne yaptı bilmiyorum. Oradan minibüse vuruyor, sonra hepsine vuruyor, biz onu gördük. Allah’a şükür can kaybı yok. Tezgahtaydık hemen fırladık bir şey var mı diye, bir şey yok” diye belirtti.
Öte yandan, kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
1
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
2
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
3
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Bakan Bilgin'den emeklilik primi açıklaması
4
﻿Bakan Bilgin'den emeklilik primi açıklaması
﻿Bakan Bilgin'den emeklilik primi açıklaması
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
5
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
6
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Deprem bölgesinde Suriyelilere özel ihale
7
﻿Deprem bölgesinde Suriyelilere özel ihale
﻿Deprem bölgesinde Suriyelilere özel ihale
﻿Parkinson’a iyi gelen bitkiler
﻿Parkinson’a iyi gelen bitkiler
﻿Parkinson’a iyi gelen bitkiler
﻿100 milyon yavru balık su kaynaklarına bırakılacak
﻿100 milyon yavru balık su kaynaklarına bırakılacak
﻿100 milyon yavru balık su kaynaklarına bırakılacak
﻿Oğlunun ölüm haberini aldı aynı gün öldü 
﻿Oğlunun ölüm haberini aldı aynı gün öldü 
﻿Oğlunun ölüm haberini aldı aynı gün öldü 
﻿MSB duyurdu: Sınırda 2 FETÖ üyesi yakalandı
﻿MSB duyurdu: Sınırda 2 FETÖ üyesi yakalandı
﻿MSB duyurdu: Sınırda 2 FETÖ üyesi yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.