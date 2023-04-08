Bağcılar'da 7 araç zincirleme kazaya karıştı: 1 yaralı 

İHA'nın haberine göre, Bağcılar’da, iddiaya göre, seyir halinde freni boşalan kamyon önce 5 araca ardından park halindeki 2 araca çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince kurtarılan 1 sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Bağcılar Mahmut Mahallesi Halkalı Caddesinde yaşandı. İddiaya göre, Bağcılar’dan Halkalı yönüne giden Ali Balıkçı idaresindeki 34 BOE 063 plakalı kamyonun freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon önce Mehmet Yılmaz idaresindeki 34 CKK 510 plakalı hafif ticari araca çarptı. Ardından seyir halindeki 1 otomobil, 1 minibüs, 1 ticari taksi olmak üzere park halindeki 1 otomobil ve panelvan araca çarpıp en son 1 kamyonete çarparak durabildi. Toplam 7 aracın karıştığı kazada hafif ticari araç sürücüsü Mehmet Yılmaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise araçta sıkışan sürücü Yılmaz’ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastanede tedavi altına alınan Yılmaz’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Halkalı Caddesi 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Araçların çekilmesiyle temizlenen cadde tekrar trafiğe açıldı.

Olay hakkında konuşan Kemal Can isimli görgü tanığı, “Mahmutbey’den Halkalı istikametine seyreden kamyon artık freni mi patladı, ne yaptı bilmiyorum. Oradan minibüse vuruyor, sonra hepsine vuruyor, biz onu gördük. Allah’a şükür can kaybı yok. Tezgahtaydık hemen fırladık bir şey var mı diye, bir şey yok” diye belirtti.

Öte yandan, kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.