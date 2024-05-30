Bağımlılıktan kurtulmayı balon uçurarak kutladılar

Kaynak: İHA
Bağımlılıktan kurtulmayı balon uçurarak kutladılar

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Nilüfer Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen ’Artık Bağımlı Değilim’ projesi tamamlandı.

Proje kapsamında, denetimli serbestlikten faydalanan 15-18 yaş arası suça sürüklenen çocuklar için rehabilitasyon çalışmaları yapıldı. Psiko-Sosyal danışmanlık hizmetleri ve bireysel mentörlük programlarıyla desteklenen gençler, madde kullanımıyla baş edebilme stratejileri kazandı.

Projenin başarıyla tamamlanmasının ardından, kapanış programı Nilüfer ilçesinde gerçekleştirildi. Programa Denetimli Serbestlikten Sorumlu Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay Sümbül, Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Erkan Arslan ve diğer ilgili yetkililer katıldı. Program, katılımcılara yapılan kahvaltı ile başladı ve Nilüfer Belediyesi yetkililerine teşekkür edilerek özel hazırlanmış eserler hediye edildi.

Katılımcılar daha sonra Gölyazı Köprüsü'ne doğru bir kortej oluşturarak balonlar eşliğinde yürüdü ve bağımlılıktan kurtulmanın sembolü olarak balonları gökyüzüne bıraktı.

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